TBN

22.04 USD 0.23 (1.05%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TBN hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.00 bis zu einem Hoch von 22.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Tagesspanne
22.00 22.13
Jahresspanne
15.75 34.50
Vorheriger Schlusskurs
21.81
Eröffnung
22.13
Bid
22.04
Ask
22.34
Tief
22.00
Hoch
22.13
Volumen
6
Tagesänderung
1.05%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
-6.81%
Jahresänderung
8.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K