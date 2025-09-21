QuotazioniSezioni
Valute / TBN
Tornare a Azioni

TBN

21.98 USD 0.17 (0.78%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TBN ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.98 e ad un massimo di 22.13.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
21.98 22.13
Intervallo Annuale
15.75 34.50
Chiusura Precedente
21.81
Apertura
22.13
Bid
21.98
Ask
22.28
Minimo
21.98
Massimo
22.13
Volume
14
Variazione giornaliera
0.78%
Variazione Mensile
0.05%
Variazione Semestrale
-7.06%
Variazione Annuale
8.49%
21 settembre, domenica