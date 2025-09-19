Währungen / TAIT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TAIT: Taitron Components Incorporated - Class A
2.53 USD 0.02 (0.78%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAIT hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.50 bis zu einem Hoch von 2.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Taitron Components Incorporated - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.50 2.63
Jahresspanne
2.01 5.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.55
- Eröffnung
- 2.50
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Tief
- 2.50
- Hoch
- 2.63
- Volumen
- 58
- Tagesänderung
- -0.78%
- Monatsänderung
- 22.22%
- 6-Monatsänderung
- -1.17%
- Jahresänderung
- -12.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K