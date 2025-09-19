KurseKategorien
Währungen / TAIT
Zurück zum Aktien

TAIT: Taitron Components Incorporated - Class A

2.53 USD 0.02 (0.78%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TAIT hat sich für heute um -0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.50 bis zu einem Hoch von 2.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Taitron Components Incorporated - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.50 2.63
Jahresspanne
2.01 5.10
Vorheriger Schlusskurs
2.55
Eröffnung
2.50
Bid
2.53
Ask
2.83
Tief
2.50
Hoch
2.63
Volumen
58
Tagesänderung
-0.78%
Monatsänderung
22.22%
6-Monatsänderung
-1.17%
Jahresänderung
-12.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K