TAIT: Taitron Components Incorporated - Class A
2.71 USD 0.16 (6.27%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TAIT ha avuto una variazione del 6.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.50 e ad un massimo di 2.77.
Segui le dinamiche di Taitron Components Incorporated - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.50 2.77
Intervallo Annuale
2.01 5.10
- Chiusura Precedente
- 2.55
- Apertura
- 2.50
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- Minimo
- 2.50
- Massimo
- 2.77
- Volume
- 161
- Variazione giornaliera
- 6.27%
- Variazione Mensile
- 30.92%
- Variazione Semestrale
- 5.86%
- Variazione Annuale
- -6.55%
21 settembre, domenica