TACO
10.23 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TACO hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.22 bis zu einem Hoch von 10.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.22 10.26
Jahresspanne
10.20 11.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.24
- Eröffnung
- 10.24
- Bid
- 10.23
- Ask
- 10.53
- Tief
- 10.22
- Hoch
- 10.26
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -0.87%
- 6-Monatsänderung
- -3.94%
- Jahresänderung
- -3.94%
