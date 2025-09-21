Valute / TACO
TACO
10.24 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TACO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.22 e ad un massimo di 10.26.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.22 10.26
Intervallo Annuale
10.20 11.32
- Chiusura Precedente
- 10.24
- Apertura
- 10.24
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Minimo
- 10.22
- Massimo
- 10.26
- Volume
- 207
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- -0.78%
- Variazione Semestrale
- -3.85%
- Variazione Annuale
- -3.85%
21 settembre, domenica