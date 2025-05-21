Währungen / SYNX
SYNX: Silynxcom Ltd
1.60 USD 0.01 (0.62%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYNX hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.60 bis zu einem Hoch von 1.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silynxcom Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.60 1.69
Jahresspanne
1.41 6.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.61
- Eröffnung
- 1.67
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Tief
- 1.60
- Hoch
- 1.69
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- -5.33%
- 6-Monatsänderung
- -27.93%
- Jahresänderung
- -50.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K