Valute / SYNX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SYNX: Silynxcom Ltd
1.64 USD 0.03 (1.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SYNX ha avuto una variazione del 1.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.60 e ad un massimo di 1.69.
Segui le dinamiche di Silynxcom Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.60 1.69
Intervallo Annuale
1.41 6.49
- Chiusura Precedente
- 1.61
- Apertura
- 1.67
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Minimo
- 1.60
- Massimo
- 1.69
- Volume
- 57
- Variazione giornaliera
- 1.86%
- Variazione Mensile
- -2.96%
- Variazione Semestrale
- -26.13%
- Variazione Annuale
- -49.54%
21 settembre, domenica