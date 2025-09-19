KurseKategorien
Währungen / SVCO
Zurück zum Aktien

SVCO

5.62 USD 0.02 (0.36%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SVCO hat sich für heute um 0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.41 bis zu einem Hoch von 5.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
5.41 5.67
Jahresspanne
3.55 14.42
Vorheriger Schlusskurs
5.60
Eröffnung
5.60
Bid
5.62
Ask
5.92
Tief
5.41
Hoch
5.67
Volumen
150
Tagesänderung
0.36%
Monatsänderung
8.91%
6-Monatsänderung
22.98%
Jahresänderung
-61.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K