STEC
1.45 USD 0.06 (3.97%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STEC hat sich für heute um -3.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.41 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.41 1.56
Jahresspanne
0.32 3.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.51
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.45
- Ask
- 1.75
- Tief
- 1.41
- Hoch
- 1.56
- Volumen
- 150
- Tagesänderung
- -3.97%
- Monatsänderung
- 110.14%
- 6-Monatsänderung
- 16.94%
- Jahresänderung
- 302.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K