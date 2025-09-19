KurseKategorien
Währungen / STEC
Zurück zum Aktien

STEC

1.45 USD 0.06 (3.97%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von STEC hat sich für heute um -3.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.41 bis zu einem Hoch von 1.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.41 1.56
Jahresspanne
0.32 3.26
Vorheriger Schlusskurs
1.51
Eröffnung
1.56
Bid
1.45
Ask
1.75
Tief
1.41
Hoch
1.56
Volumen
150
Tagesänderung
-3.97%
Monatsänderung
110.14%
6-Monatsänderung
16.94%
Jahresänderung
302.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K