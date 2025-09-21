Valute / STEC
STEC
1.44 USD 0.07 (4.64%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio STEC ha avuto una variazione del -4.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.40 e ad un massimo di 1.56.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.40 1.56
Intervallo Annuale
0.32 3.26
- Chiusura Precedente
- 1.51
- Apertura
- 1.56
- Bid
- 1.44
- Ask
- 1.74
- Minimo
- 1.40
- Massimo
- 1.56
- Volume
- 224
- Variazione giornaliera
- -4.64%
- Variazione Mensile
- 108.70%
- Variazione Semestrale
- 16.13%
- Variazione Annuale
- 300.00%
21 settembre, domenica