STEC

1.44 USD 0.07 (4.64%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio STEC ha avuto una variazione del -4.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.40 e ad un massimo di 1.56.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.40 1.56
Intervallo Annuale
0.32 3.26
Chiusura Precedente
1.51
Apertura
1.56
Bid
1.44
Ask
1.74
Minimo
1.40
Massimo
1.56
Volume
224
Variazione giornaliera
-4.64%
Variazione Mensile
108.70%
Variazione Semestrale
16.13%
Variazione Annuale
300.00%
21 settembre, domenica