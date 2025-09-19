KurseKategorien
9.42 USD 0.22 (2.28%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SSM hat sich für heute um -2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.26 bis zu einem Hoch von 9.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
9.26 9.80
Jahresspanne
8.27 27.72
Vorheriger Schlusskurs
9.64
Eröffnung
9.32
Bid
9.42
Ask
9.72
Tief
9.26
Hoch
9.80
Volumen
37
Tagesänderung
-2.28%
Monatsänderung
-57.18%
6-Monatsänderung
-57.18%
Jahresänderung
-57.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K