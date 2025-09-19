Währungen / SSM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SSM
9.42 USD 0.22 (2.28%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SSM hat sich für heute um -2.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.26 bis zu einem Hoch von 9.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Tagesspanne
9.26 9.80
Jahresspanne
8.27 27.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.64
- Eröffnung
- 9.32
- Bid
- 9.42
- Ask
- 9.72
- Tief
- 9.26
- Hoch
- 9.80
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -2.28%
- Monatsänderung
- -57.18%
- 6-Monatsänderung
- -57.18%
- Jahresänderung
- -57.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K