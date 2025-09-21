QuotazioniSezioni
Valute / SSM
SSM

9.50 USD 0.14 (1.45%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SSM ha avuto una variazione del -1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.26 e ad un massimo di 9.80.

Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
Intervallo Giornaliero
9.26 9.80
Intervallo Annuale
8.27 27.72
Chiusura Precedente
9.64
Apertura
9.32
Bid
9.50
Ask
9.80
Minimo
9.26
Massimo
9.80
Volume
39
Variazione giornaliera
-1.45%
Variazione Mensile
-56.82%
Variazione Semestrale
-56.82%
Variazione Annuale
-56.82%
21 settembre, domenica