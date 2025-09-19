Währungen / SPWR
SPWR: SunPower Corporation
1.59 USD 0.06 (3.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPWR hat sich für heute um -3.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.58 bis zu einem Hoch von 1.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die SunPower Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.58 1.65
Jahresspanne
0.09 5.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.65
- Eröffnung
- 1.64
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Tief
- 1.58
- Hoch
- 1.65
- Volumen
- 353
- Tagesänderung
- -3.64%
- Monatsänderung
- 5.30%
- 6-Monatsänderung
- -34.30%
- Jahresänderung
- -48.87%
