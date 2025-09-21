Valute / SPWR
SPWR: SunPower Corporation
1.58 USD 0.07 (4.24%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SPWR ha avuto una variazione del -4.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.65.
Segui le dinamiche di SunPower Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.57 1.65
Intervallo Annuale
0.09 5.63
- Chiusura Precedente
- 1.65
- Apertura
- 1.64
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Minimo
- 1.57
- Massimo
- 1.65
- Volume
- 1.057 K
- Variazione giornaliera
- -4.24%
- Variazione Mensile
- 4.64%
- Variazione Semestrale
- -34.71%
- Variazione Annuale
- -49.20%
21 settembre, domenica