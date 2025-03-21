KurseKategorien
Währungen / SOWG
Zurück zum Aktien

SOWG: SOW GOOD INC

0.98 USD 0.02 (2.08%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOWG hat sich für heute um 2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.93 bis zu einem Hoch von 1.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die SOW GOOD INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOWG News

Tagesspanne
0.93 1.21
Jahresspanne
0.51 11.73
Vorheriger Schlusskurs
0.96
Eröffnung
1.10
Bid
0.98
Ask
1.28
Tief
0.93
Hoch
1.21
Volumen
5.720 K
Tagesänderung
2.08%
Monatsänderung
32.43%
6-Monatsänderung
2.08%
Jahresänderung
-91.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K