SOWG: SOW GOOD INC
0.98 USD 0.02 (2.08%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOWG hat sich für heute um 2.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.93 bis zu einem Hoch von 1.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die SOW GOOD INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.93 1.21
Jahresspanne
0.51 11.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.96
- Eröffnung
- 1.10
- Bid
- 0.98
- Ask
- 1.28
- Tief
- 0.93
- Hoch
- 1.21
- Volumen
- 5.720 K
- Tagesänderung
- 2.08%
- Monatsänderung
- 32.43%
- 6-Monatsänderung
- 2.08%
- Jahresänderung
- -91.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K