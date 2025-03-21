Valute / SOWG
SOWG: SOW GOOD INC
0.99 USD 0.03 (3.13%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOWG ha avuto una variazione del 3.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.93 e ad un massimo di 1.21.
Segui le dinamiche di SOW GOOD INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.93 1.21
Intervallo Annuale
0.51 11.73
- Chiusura Precedente
- 0.96
- Apertura
- 1.10
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Minimo
- 0.93
- Massimo
- 1.21
- Volume
- 6.005 K
- Variazione giornaliera
- 3.13%
- Variazione Mensile
- 33.78%
- Variazione Semestrale
- 3.13%
- Variazione Annuale
- -91.55%
21 settembre, domenica