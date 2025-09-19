Währungen / SORA
SORA
5.44 USD 0.14 (2.64%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SORA hat sich für heute um 2.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.30 bis zu einem Hoch von 5.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.30 5.45
Jahresspanne
4.20 14.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.30
- Eröffnung
- 5.37
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Tief
- 5.30
- Hoch
- 5.45
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 2.64%
- Monatsänderung
- 18.78%
- 6-Monatsänderung
- -48.19%
- Jahresänderung
- -48.19%
