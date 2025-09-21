QuotazioniSezioni
Valute / SORA
Tornare a Azioni

SORA

5.59 USD 0.29 (5.47%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SORA ha avuto una variazione del 5.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.30 e ad un massimo di 5.59.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
5.30 5.59
Intervallo Annuale
4.20 14.15
Chiusura Precedente
5.30
Apertura
5.37
Bid
5.59
Ask
5.89
Minimo
5.30
Massimo
5.59
Volume
24
Variazione giornaliera
5.47%
Variazione Mensile
22.05%
Variazione Semestrale
-46.76%
Variazione Annuale
-46.76%
21 settembre, domenica