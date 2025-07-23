Währungen / SND
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SND: Smart Sand Inc
2.10 USD 0.02 (0.94%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SND hat sich für heute um -0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.07 bis zu einem Hoch von 2.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Smart Sand Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.07 2.12
Jahresspanne
1.79 2.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.12
- Eröffnung
- 2.12
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Tief
- 2.07
- Hoch
- 2.12
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- -0.94%
- Monatsänderung
- 9.38%
- 6-Monatsänderung
- -18.29%
- Jahresänderung
- 8.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K