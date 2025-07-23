Valute / SND
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SND: Smart Sand Inc
2.13 USD 0.01 (0.47%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SND ha avuto una variazione del 0.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.07 e ad un massimo di 2.13.
Segui le dinamiche di Smart Sand Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.07 2.13
Intervallo Annuale
1.79 2.80
- Chiusura Precedente
- 2.12
- Apertura
- 2.12
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Minimo
- 2.07
- Massimo
- 2.13
- Volume
- 266
- Variazione giornaliera
- 0.47%
- Variazione Mensile
- 10.94%
- Variazione Semestrale
- -17.12%
- Variazione Annuale
- 9.79%
21 settembre, domenica