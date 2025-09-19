KurseKategorien
SION

23.15 USD 0.08 (0.34%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SION hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.15 bis zu einem Hoch von 23.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.15 23.70
Jahresspanne
7.26 26.50
Vorheriger Schlusskurs
23.23
Eröffnung
23.24
Bid
23.15
Ask
23.45
Tief
23.15
Hoch
23.70
Volumen
27
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
-3.14%
6-Monatsänderung
125.41%
Jahresänderung
-7.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K