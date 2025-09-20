QuotazioniSezioni
SION

23.14 USD 0.09 (0.39%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SION ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.29 e ad un massimo di 23.98.

Intervallo Giornaliero
22.29 23.98
Intervallo Annuale
7.26 26.50
Chiusura Precedente
23.23
Apertura
23.24
Bid
23.14
Ask
23.44
Minimo
22.29
Massimo
23.98
Volume
534
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
-3.18%
Variazione Semestrale
125.32%
Variazione Annuale
-7.44%
20 settembre, sabato