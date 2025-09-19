Währungen / SI
SI: Silvergate Capital
14.97 USD 0.28 (1.91%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SI hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.80 bis zu einem Hoch von 15.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silvergate Capital-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.80 15.03
Jahresspanne
11.93 17.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.69
- Eröffnung
- 14.86
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Tief
- 14.80
- Hoch
- 15.03
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- -1.71%
- 6-Monatsänderung
- -4.04%
- Jahresänderung
- -4.04%
