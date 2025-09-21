QuotazioniSezioni
Valute / SI
Tornare a Azioni

SI

14.49 USD 0.20 (1.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SI ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.44 e ad un massimo di 15.03.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
14.44 15.03
Intervallo Annuale
11.93 17.60
Chiusura Precedente
14.69
Apertura
14.86
Bid
14.49
Ask
14.79
Minimo
14.44
Massimo
15.03
Volume
217
Variazione giornaliera
-1.36%
Variazione Mensile
-4.86%
Variazione Semestrale
-7.12%
Variazione Annuale
-7.12%
21 settembre, domenica