SI
14.49 USD 0.20 (1.36%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SI ha avuto una variazione del -1.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.44 e ad un massimo di 15.03.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.44 15.03
Intervallo Annuale
11.93 17.60
- Chiusura Precedente
- 14.69
- Apertura
- 14.86
- Bid
- 14.49
- Ask
- 14.79
- Minimo
- 14.44
- Massimo
- 15.03
- Volume
- 217
- Variazione giornaliera
- -1.36%
- Variazione Mensile
- -4.86%
- Variazione Semestrale
- -7.12%
- Variazione Annuale
- -7.12%
21 settembre, domenica