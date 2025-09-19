KurseKategorien
SDST

2.72 USD 0.13 (4.56%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SDST hat sich für heute um -4.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.72 bis zu einem Hoch von 2.87 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.72 2.87
Jahresspanne
0.14 10.12
Vorheriger Schlusskurs
2.85
Eröffnung
2.84
Bid
2.72
Ask
3.02
Tief
2.72
Hoch
2.87
Volumen
193
Tagesänderung
-4.56%
Monatsänderung
580.00%
6-Monatsänderung
478.72%
Jahresänderung
-66.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K