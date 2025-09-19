Währungen / SDST
SDST
2.72 USD 0.13 (4.56%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SDST hat sich für heute um -4.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.72 bis zu einem Hoch von 2.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.72 2.87
Jahresspanne
0.14 10.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.85
- Eröffnung
- 2.84
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Tief
- 2.72
- Hoch
- 2.87
- Volumen
- 193
- Tagesänderung
- -4.56%
- Monatsänderung
- 580.00%
- 6-Monatsänderung
- 478.72%
- Jahresänderung
- -66.42%
