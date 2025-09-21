Valute / SDST
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SDST
2.84 USD 0.01 (0.35%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SDST ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.72 e ad un massimo di 2.88.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.72 2.88
Intervallo Annuale
0.14 10.12
- Chiusura Precedente
- 2.85
- Apertura
- 2.84
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Minimo
- 2.72
- Massimo
- 2.88
- Volume
- 448
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- 610.00%
- Variazione Semestrale
- 504.26%
- Variazione Annuale
- -64.94%
21 settembre, domenica