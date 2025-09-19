Währungen / RZLV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RZLV
6.89 USD 0.22 (3.09%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RZLV hat sich für heute um -3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.56 bis zu einem Hoch von 7.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.56 7.05
Jahresspanne
1.07 9.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.11
- Eröffnung
- 6.98
- Bid
- 6.89
- Ask
- 7.19
- Tief
- 6.56
- Hoch
- 7.05
- Volumen
- 21.214 K
- Tagesänderung
- -3.09%
- Monatsänderung
- 78.96%
- 6-Monatsänderung
- 446.83%
- Jahresänderung
- -1.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K