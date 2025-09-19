KurseKategorien
Währungen / RZLV
Zurück zum Aktien

RZLV

6.89 USD 0.22 (3.09%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RZLV hat sich für heute um -3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.56 bis zu einem Hoch von 7.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
6.56 7.05
Jahresspanne
1.07 9.45
Vorheriger Schlusskurs
7.11
Eröffnung
6.98
Bid
6.89
Ask
7.19
Tief
6.56
Hoch
7.05
Volumen
21.214 K
Tagesänderung
-3.09%
Monatsänderung
78.96%
6-Monatsänderung
446.83%
Jahresänderung
-1.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K