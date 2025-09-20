Valute / RZLV
RZLV
6.66 USD 0.23 (3.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RZLV ha avuto una variazione del -3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 7.03.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
6.60 7.03
Intervallo Annuale
1.07 9.45
- Chiusura Precedente
- 6.89
- Apertura
- 6.85
- Bid
- 6.66
- Ask
- 6.96
- Minimo
- 6.60
- Massimo
- 7.03
- Volume
- 18.258 K
- Variazione giornaliera
- -3.34%
- Variazione Mensile
- 72.99%
- Variazione Semestrale
- 428.57%
- Variazione Annuale
- -4.58%
20 settembre, sabato