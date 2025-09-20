QuotazioniSezioni
Valute / RZLV
Tornare a Azioni

RZLV

6.66 USD 0.23 (3.34%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RZLV ha avuto una variazione del -3.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 7.03.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
6.60 7.03
Intervallo Annuale
1.07 9.45
Chiusura Precedente
6.89
Apertura
6.85
Bid
6.66
Ask
6.96
Minimo
6.60
Massimo
7.03
Volume
18.258 K
Variazione giornaliera
-3.34%
Variazione Mensile
72.99%
Variazione Semestrale
428.57%
Variazione Annuale
-4.58%
20 settembre, sabato