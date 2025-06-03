Währungen / RVSN
RVSN: Rail Vision Ltd
0.37 USD 0.01 (2.63%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVSN hat sich für heute um -2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.37 bis zu einem Hoch von 0.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rail Vision Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.37 0.38
Jahresspanne
0.27 2.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.38
- Eröffnung
- 0.38
- Bid
- 0.37
- Ask
- 0.67
- Tief
- 0.37
- Hoch
- 0.38
- Volumen
- 391
- Tagesänderung
- -2.63%
- Monatsänderung
- -7.50%
- 6-Monatsänderung
- -13.95%
- Jahresänderung
- -36.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K