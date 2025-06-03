Valute / RVSN
RVSN: Rail Vision Ltd
0.37 USD 0.01 (2.63%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RVSN ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.37 e ad un massimo di 0.38.
Segui le dinamiche di Rail Vision Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.37 0.38
Intervallo Annuale
0.27 2.72
- Chiusura Precedente
- 0.38
- Apertura
- 0.38
- Bid
- 0.37
- Ask
- 0.67
- Minimo
- 0.37
- Massimo
- 0.38
- Volume
- 486
- Variazione giornaliera
- -2.63%
- Variazione Mensile
- -7.50%
- Variazione Semestrale
- -13.95%
- Variazione Annuale
- -36.21%
21 settembre, domenica