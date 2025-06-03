QuotazioniSezioni
RVSN: Rail Vision Ltd

0.37 USD 0.01 (2.63%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RVSN ha avuto una variazione del -2.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.37 e ad un massimo di 0.38.

Segui le dinamiche di Rail Vision Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.37 0.38
Intervallo Annuale
0.27 2.72
Chiusura Precedente
0.38
Apertura
0.38
Bid
0.37
Ask
0.67
Minimo
0.37
Massimo
0.38
Volume
486
Variazione giornaliera
-2.63%
Variazione Mensile
-7.50%
Variazione Semestrale
-13.95%
Variazione Annuale
-36.21%
21 settembre, domenica