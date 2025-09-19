Währungen / RPT-PC
RPT-PC
25.38 USD 0.13 (0.51%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPT-PC hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.16 bis zu einem Hoch von 25.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.16 25.38
Jahresspanne
24.74 25.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.25
- Eröffnung
- 25.16
- Bid
- 25.38
- Ask
- 25.68
- Tief
- 25.16
- Hoch
- 25.38
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.51%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 0.91%
- Jahresänderung
- 0.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K