RPT-PC
25.31 USD 0.07 (0.28%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RPT-PC ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.13 e ad un massimo di 25.31.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.13 25.31
Intervallo Annuale
24.74 25.40
- Chiusura Precedente
- 25.38
- Apertura
- 25.13
- Bid
- 25.31
- Ask
- 25.61
- Minimo
- 25.13
- Massimo
- 25.31
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 0.84%
- Variazione Semestrale
- 0.64%
- Variazione Annuale
- 0.64%
20 settembre, sabato