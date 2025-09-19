Währungen / RIME
RIME
2.22 USD 0.09 (3.90%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RIME hat sich für heute um -3.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.22 bis zu einem Hoch von 2.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.22 2.35
Jahresspanne
1.71 156.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.31
- Eröffnung
- 2.31
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Tief
- 2.22
- Hoch
- 2.35
- Volumen
- 62
- Tagesänderung
- -3.90%
- Monatsänderung
- 3.74%
- 6-Monatsänderung
- 5.21%
- Jahresänderung
- -97.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K