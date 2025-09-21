QuotazioniSezioni
Valute / RIME
Tornare a Azioni

RIME

2.28 USD 0.03 (1.30%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RIME ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.20 e ad un massimo di 2.35.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.20 2.35
Intervallo Annuale
1.71 156.00
Chiusura Precedente
2.31
Apertura
2.29
Bid
2.28
Ask
2.58
Minimo
2.20
Massimo
2.35
Volume
130
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
6.54%
Variazione Semestrale
8.06%
Variazione Annuale
-97.63%
21 settembre, domenica