RIME
2.28 USD 0.03 (1.30%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RIME ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.20 e ad un massimo di 2.35.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.20 2.35
Intervallo Annuale
1.71 156.00
- Chiusura Precedente
- 2.31
- Apertura
- 2.29
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Minimo
- 2.20
- Massimo
- 2.35
- Volume
- 130
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 6.54%
- Variazione Semestrale
- 8.06%
- Variazione Annuale
- -97.63%
21 settembre, domenica