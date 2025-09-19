KurseKategorien
Währungen / RCT
Zurück zum Aktien

RCT

0.83 USD 0.06 (6.74%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RCT hat sich für heute um -6.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.83 bis zu einem Hoch von 0.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
0.83 0.91
Jahresspanne
0.80 5.36
Vorheriger Schlusskurs
0.89
Eröffnung
0.91
Bid
0.83
Ask
1.13
Tief
0.83
Hoch
0.91
Volumen
500
Tagesänderung
-6.74%
Monatsänderung
-52.57%
6-Monatsänderung
-59.51%
Jahresänderung
-81.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K