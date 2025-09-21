Valute / RCT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RCT
0.82 USD 0.07 (7.87%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCT ha avuto una variazione del -7.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.81 e ad un massimo di 0.91.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.81 0.91
Intervallo Annuale
0.80 5.36
- Chiusura Precedente
- 0.89
- Apertura
- 0.91
- Bid
- 0.82
- Ask
- 1.12
- Minimo
- 0.81
- Massimo
- 0.91
- Volume
- 903
- Variazione giornaliera
- -7.87%
- Variazione Mensile
- -53.14%
- Variazione Semestrale
- -60.00%
- Variazione Annuale
- -81.66%
21 settembre, domenica