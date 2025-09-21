QuotazioniSezioni
RCT

0.82 USD 0.07 (7.87%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RCT ha avuto una variazione del -7.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.81 e ad un massimo di 0.91.



Intervallo Giornaliero
0.81 0.91
Intervallo Annuale
0.80 5.36
Chiusura Precedente
0.89
Apertura
0.91
Bid
0.82
Ask
1.12
Minimo
0.81
Massimo
0.91
Volume
903
Variazione giornaliera
-7.87%
Variazione Mensile
-53.14%
Variazione Semestrale
-60.00%
Variazione Annuale
-81.66%
21 settembre, domenica