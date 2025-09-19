KurseKategorien
Währungen / QSEA
Zurück zum Aktien

QSEA

10.12 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QSEA hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.12 bis zu einem Hoch von 10.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.12 10.12
Jahresspanne
9.96 10.15
Vorheriger Schlusskurs
10.13
Eröffnung
10.12
Bid
10.12
Ask
10.42
Tief
10.12
Hoch
10.12
Volumen
3
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
1.20%
Jahresänderung
1.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K