Valute / QSEA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
QSEA
10.13 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QSEA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.12 e ad un massimo di 10.13.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.12 10.13
Intervallo Annuale
9.96 10.15
- Chiusura Precedente
- 10.13
- Apertura
- 10.12
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Minimo
- 10.12
- Massimo
- 10.13
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.20%
- Variazione Semestrale
- 1.30%
- Variazione Annuale
- 1.30%
21 settembre, domenica