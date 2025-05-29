Währungen / PZG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PZG: Paramount Gold Nevada Corp
1.12 USD 0.01 (0.90%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PZG hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.11 bis zu einem Hoch von 1.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Paramount Gold Nevada Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.11 1.14
Jahresspanne
0.31 1.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.11
- Eröffnung
- 1.12
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Tief
- 1.11
- Hoch
- 1.14
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- 0.90%
- Monatsänderung
- 8.74%
- 6-Monatsänderung
- 202.70%
- Jahresänderung
- 180.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K