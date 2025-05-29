KurseKategorien
Währungen / PZG
Zurück zum Aktien

PZG: Paramount Gold Nevada Corp

1.12 USD 0.01 (0.90%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PZG hat sich für heute um 0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.11 bis zu einem Hoch von 1.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Paramount Gold Nevada Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PZG News

Tagesspanne
1.11 1.14
Jahresspanne
0.31 1.20
Vorheriger Schlusskurs
1.11
Eröffnung
1.12
Bid
1.12
Ask
1.42
Tief
1.11
Hoch
1.14
Volumen
109
Tagesänderung
0.90%
Monatsänderung
8.74%
6-Monatsänderung
202.70%
Jahresänderung
180.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K