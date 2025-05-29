QuotazioniSezioni
Valute / PZG
Tornare a Azioni

PZG: Paramount Gold Nevada Corp

1.12 USD 0.01 (0.90%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PZG ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.10 e ad un massimo di 1.14.

Segui le dinamiche di Paramount Gold Nevada Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PZG News

Intervallo Giornaliero
1.10 1.14
Intervallo Annuale
0.31 1.20
Chiusura Precedente
1.11
Apertura
1.12
Bid
1.12
Ask
1.42
Minimo
1.10
Massimo
1.14
Volume
889
Variazione giornaliera
0.90%
Variazione Mensile
8.74%
Variazione Semestrale
202.70%
Variazione Annuale
180.00%
21 settembre, domenica