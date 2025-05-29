Valute / PZG
PZG: Paramount Gold Nevada Corp
1.12 USD 0.01 (0.90%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PZG ha avuto una variazione del 0.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.10 e ad un massimo di 1.14.
Segui le dinamiche di Paramount Gold Nevada Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.10 1.14
Intervallo Annuale
0.31 1.20
- Chiusura Precedente
- 1.11
- Apertura
- 1.12
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Minimo
- 1.10
- Massimo
- 1.14
- Volume
- 889
- Variazione giornaliera
- 0.90%
- Variazione Mensile
- 8.74%
- Variazione Semestrale
- 202.70%
- Variazione Annuale
- 180.00%
21 settembre, domenica