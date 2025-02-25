KurseKategorien
PW: Power REIT (MD)

0.94 USD 0.03 (3.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PW hat sich für heute um -3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.91 bis zu einem Hoch von 0.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Power REIT (MD)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PW News

Tagesspanne
0.91 0.97
Jahresspanne
0.72 2.75
Vorheriger Schlusskurs
0.97
Eröffnung
0.93
Bid
0.94
Ask
1.24
Tief
0.91
Hoch
0.97
Volumen
37
Tagesänderung
-3.09%
Monatsänderung
-18.26%
6-Monatsänderung
-16.07%
Jahresänderung
30.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K