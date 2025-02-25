Währungen / PW
PW: Power REIT (MD)
0.94 USD 0.03 (3.09%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PW hat sich für heute um -3.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.91 bis zu einem Hoch von 0.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Power REIT (MD)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.91 0.97
Jahresspanne
0.72 2.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.97
- Eröffnung
- 0.93
- Bid
- 0.94
- Ask
- 1.24
- Tief
- 0.91
- Hoch
- 0.97
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -3.09%
- Monatsänderung
- -18.26%
- 6-Monatsänderung
- -16.07%
- Jahresänderung
- 30.56%
