QuotazioniSezioni
Valute / PW
Tornare a Azioni

PW: Power REIT (MD)

0.91 USD 0.06 (6.19%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PW ha avuto una variazione del -6.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.91 e ad un massimo di 0.97.

Segui le dinamiche di Power REIT (MD). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PW News

Intervallo Giornaliero
0.91 0.97
Intervallo Annuale
0.72 2.75
Chiusura Precedente
0.97
Apertura
0.93
Bid
0.91
Ask
1.21
Minimo
0.91
Massimo
0.97
Volume
45
Variazione giornaliera
-6.19%
Variazione Mensile
-20.87%
Variazione Semestrale
-18.75%
Variazione Annuale
26.39%
21 settembre, domenica