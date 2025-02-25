Valute / PW
PW: Power REIT (MD)
0.91 USD 0.06 (6.19%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PW ha avuto una variazione del -6.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.91 e ad un massimo di 0.97.
Segui le dinamiche di Power REIT (MD). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.91 0.97
Intervallo Annuale
0.72 2.75
- Chiusura Precedente
- 0.97
- Apertura
- 0.93
- Bid
- 0.91
- Ask
- 1.21
- Minimo
- 0.91
- Massimo
- 0.97
- Volume
- 45
- Variazione giornaliera
- -6.19%
- Variazione Mensile
- -20.87%
- Variazione Semestrale
- -18.75%
- Variazione Annuale
- 26.39%
21 settembre, domenica