PSBD: Palmer Square Capital BDC Inc

13.50 USD 0.05 (0.37%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSBD hat sich für heute um -0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.50 bis zu einem Hoch von 13.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Palmer Square Capital BDC Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
13.50 13.51
Jahresspanne
11.51 16.32
Vorheriger Schlusskurs
13.55
Eröffnung
13.50
Bid
13.50
Ask
13.80
Tief
13.50
Hoch
13.51
Volumen
6
Tagesänderung
-0.37%
Monatsänderung
-4.66%
6-Monatsänderung
0.30%
Jahresänderung
-16.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K