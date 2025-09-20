QuotazioniSezioni
Valute / PSBD
PSBD: Palmer Square Capital BDC Inc

13.47 USD 0.08 (0.59%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PSBD ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.38 e ad un massimo di 13.58.

Segui le dinamiche di Palmer Square Capital BDC Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.38 13.58
Intervallo Annuale
11.51 16.32
Chiusura Precedente
13.55
Apertura
13.50
Bid
13.47
Ask
13.77
Minimo
13.38
Massimo
13.58
Volume
75
Variazione giornaliera
-0.59%
Variazione Mensile
-4.87%
Variazione Semestrale
0.07%
Variazione Annuale
-16.95%
20 settembre, sabato