PSBD: Palmer Square Capital BDC Inc
13.47 USD 0.08 (0.59%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSBD ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.38 e ad un massimo di 13.58.
Segui le dinamiche di Palmer Square Capital BDC Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
13.38 13.58
Intervallo Annuale
11.51 16.32
- Chiusura Precedente
- 13.55
- Apertura
- 13.50
- Bid
- 13.47
- Ask
- 13.77
- Minimo
- 13.38
- Massimo
- 13.58
- Volume
- 75
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- -4.87%
- Variazione Semestrale
- 0.07%
- Variazione Annuale
- -16.95%
20 settembre, sabato