Währungen / PETZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PETZ: TDH Holdings Inc
1.11 USD 0.04 (3.74%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PETZ hat sich für heute um 3.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.05 bis zu einem Hoch von 1.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die TDH Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.05 1.21
Jahresspanne
0.66 1.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.07
- Eröffnung
- 1.05
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Tief
- 1.05
- Hoch
- 1.21
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- 3.74%
- Monatsänderung
- 7.77%
- 6-Monatsänderung
- -3.48%
- Jahresänderung
- -7.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K