PETZ: TDH Holdings Inc
1.14 USD 0.07 (6.54%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PETZ ha avuto una variazione del 6.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.05 e ad un massimo di 1.21.
Segui le dinamiche di TDH Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.05 1.21
Intervallo Annuale
0.66 1.74
- Chiusura Precedente
- 1.07
- Apertura
- 1.05
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Minimo
- 1.05
- Massimo
- 1.21
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- 6.54%
- Variazione Mensile
- 10.68%
- Variazione Semestrale
- -0.87%
- Variazione Annuale
- -5.00%
21 settembre, domenica