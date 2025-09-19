Währungen / ORMP
ORMP: Oramed Pharmaceuticals Inc
2.42 USD 0.02 (0.82%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORMP hat sich für heute um -0.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.41 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oramed Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.41 2.50
Jahresspanne
1.82 3.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.44
- Eröffnung
- 2.43
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Tief
- 2.41
- Hoch
- 2.50
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- -0.82%
- Monatsänderung
- 13.08%
- 6-Monatsänderung
- 12.04%
- Jahresänderung
- 0.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K