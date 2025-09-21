QuotazioniSezioni
ORMP: Oramed Pharmaceuticals Inc

2.34 USD 0.10 (4.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ORMP ha avuto una variazione del -4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.34 e ad un massimo di 2.50.

Segui le dinamiche di Oramed Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.34 2.50
Intervallo Annuale
1.82 3.09
Chiusura Precedente
2.44
Apertura
2.43
Bid
2.34
Ask
2.64
Minimo
2.34
Massimo
2.50
Volume
265
Variazione giornaliera
-4.10%
Variazione Mensile
9.35%
Variazione Semestrale
8.33%
Variazione Annuale
-2.50%
21 settembre, domenica