Valute / ORMP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ORMP: Oramed Pharmaceuticals Inc
2.34 USD 0.10 (4.10%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ORMP ha avuto una variazione del -4.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.34 e ad un massimo di 2.50.
Segui le dinamiche di Oramed Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.34 2.50
Intervallo Annuale
1.82 3.09
- Chiusura Precedente
- 2.44
- Apertura
- 2.43
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Minimo
- 2.34
- Massimo
- 2.50
- Volume
- 265
- Variazione giornaliera
- -4.10%
- Variazione Mensile
- 9.35%
- Variazione Semestrale
- 8.33%
- Variazione Annuale
- -2.50%
21 settembre, domenica