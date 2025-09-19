KurseKategorien
Währungen / ORIQU
Zurück zum Aktien

ORIQU

10.08 USD 0.03 (0.30%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORIQU hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.08 bis zu einem Hoch von 10.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.08 10.09
Jahresspanne
9.98 10.09
Vorheriger Schlusskurs
10.05
Eröffnung
10.09
Bid
10.08
Ask
10.38
Tief
10.08
Hoch
10.09
Volumen
7
Tagesänderung
0.30%
Monatsänderung
0.10%
6-Monatsänderung
0.80%
Jahresänderung
0.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K